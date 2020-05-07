По базовому сценарию Минфина, ВВП России сократится в 2020 году на 5%. Минфин разработал несколько сценариев, и все они не очень оптимистичные, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью газете Ведомости.

По базовому сценарию Минфина, ВВП России сократится в 2020 году на 5%. Минфин разработал несколько сценариев, и все они не очень оптимистичные, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости".По прогнозу Банка России, ВВП страны упадет в 2020 году на 4-6%. При этом основной спад придется на II квартал текущего года — до 8%.В свою очередь Минэкономразвития представит макроэкономический прогноз на 2020 год к концу мая.Между тем дефицит бюджета составит в 2020 году около 4% ВВП, отметил Силуанов. Доходы бюджета окажутся на 4 триллиона руб. меньше, чем планировали. Однако правительство не намерено урезать расходы, а даже, наоборот, их увеличивает.Власти задействуют деньги Фонда национального благосостояния (ФНБ) и займы, чтобы выполнить социальные обязательства и антикризисные программы, подчеркнул министр.Расходы бюджета вырастут в этом году на 1,07 триллиона руб., и на этом необходимо остановиться, подчеркнул Силуанов и добавил, что правительство может изменить планы по целому ряду показателей нацпроектов.