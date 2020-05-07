Учебный год в российских вузах может начаться в дистанционном режиме. Об этом заявили в Минобрнауки РФ. Последним днем приема заявлений для бюджетников будет 10 августа.

Учебный год в российских вузах может начаться в дистанционном режиме. Об этом заявили в Минобрнауки РФ.Пока в ведомстве придерживаются следующих сроков: последним днем приема документов от абитуриентов на бюджетные места будет 10 августа. Первая волна зачислений состоится 19 августа, вторая — 24 августа, 1 сентября все студенты начнут занятия. Однако в каком режиме это произойдет - с присутствием студентов в аудиториях или в дистанционном режиме — будет зависеть от эпидемиологической ситуации, рассказали "Интерфаксу" в министерстве.Приемная кампания в этом году должна быть максимально переведена в онлайн. В частности, поступающие смогут подать документы в вуз в электронной форме.Пока проведение ЕГЭ из-за пандемии коронавируса планируется начать 8 июня. Однако глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что основной госэкзамен (ОГЭ) может быть отменен, а ЕГЭ перенесен. Решение будет приниматься после 12 мая.Между тем источник в правительстве России заявил, единый госэкзамен в зависимости от развития ситуации с COVID-19 может быть перенесен на середину июля — начало августа. При этом начало учебного года при таком сценарии может быть отложено до 1 октября.В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предложил отметить ЕГЭ, так как возможности школьников на дистанционном обучении не равны. По мнению Смолина, набор студентов в вузы в этом году следует провести на основе успеваемости и внеучебных достижений школьников.