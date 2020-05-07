Министерство природных ресурсов и экологии разработало дорожную карту внедрения раздельного сбора мусора. Услуга вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) для граждан, которые сортируют свои ТКО, может стать бесплатной, сообщает газета КоммерсантЪ.

Министерство природных ресурсов и экологии разработало "дорожную карту" внедрения раздельного сбора мусора. Услуга вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) для граждан, которые сортируют свои ТКО, может стать бесплатной, сообщает газета "КоммерсантЪ".Минприроды предлагает освободить от уплаты НДС компании, которые занимаются переработкой и продажей вторичных ресурсов, а физлиц, которые получили доходы от сдачи или продажи вторсырья, — от уплаты НДФЛ.Минприроды предлагает также снизить плату за услугу вывоза ТКО для граждан, которые накапливают и выносят мусор раздельно. Вывоз раздельно собранных отходов может стать бесплатным.Мусоровывозящим компаниям запретят смешивать обычный мусор с отходами, которые граждане соберут в отдельный бак для переработки.В нацпроекте "Экология" появится отдельный показатель "Создание условий для раздельного накопления отходов", а в планах властей регионов — "Перспективные объекты по утилизации вторичных ресурсов".К IV кварталу Минприроды намерено внести в закон "Об отходах производства и потребления" понятие "вторичные ресурсы" и провести четкую границу между обращением с обычным бытовым мусором и полезными отходами, которые подлежат переработке.