Только на май российские торговые сети закупили свыше 120 миллионов медицинских масок. А в день их изготавливается 9 миллионов. Как заявили в Минпромторге, средств защиты - хватит, даже если по всей стране введут масочный режим. Также в ведомстве сообщили, что дефицита масок нет и при покупках в интернете.

Только на май российские торговые сети закупили свыше 120 миллионов медицинских масок. А в день их изготавливается 9 миллионов, отмечает телеканал "Россия 24". Как заявили в Минпромторге, средств защиты — хватит, даже если по всей стране введут масочный режим. Также в ведомстве сообщили, что дефицита масок нет и при покупках в интернете."На сегодняшний день масок очень много. Я уверен, что мы с этой ситуацией справимся", — заявил Виктор Евтухов, заместитель министра промышленности и торговли РФ.