Правительство перечислит семьям с маткапиталом 9,5 миллиарда руб. из госбюджета для почти 1,9 миллиона детей, сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков на совещании с президентом РФ.

Правительство перечислит семьям с маткапиталом 9,5 миллиарда руб. из госбюджета для почти 1,9 миллиона детей, сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков на совещании с президентом РФ."С 17 апреля семьям, имеющим право на материнский капитал, осуществляется ежемесячная выплата выплата в размере 5 тысяч на одного ребенка в возрасте до 3 лет", — напомнил министр. По его данным, получили поддержку семьи, 1,9 миллиона детей. Налоги с такой господдержки не взимаются.Выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет в месяц составляет 5,5 тысячи руб., или суммарно по программе на 105 миллирада руб. из федерального бюджета. Более 66 тысяч семей в РФ получили сертификат на материнский капитал без подачи заявлений.Есть и поддержка семей с родителем, оставшимся без работы​​​. Пособие по безработице в этом случае вырастет на 3 тысячи руб. на каждого ребенка. "Отмечу, что 63 тысячи человек уже получают такие пособия", — отметил министр. В целом такую поддержку получат свыше 97 тысяч детей в возрасте до 18 лет. Кроме того, по больничным для россиян старше 65 лет во время карантина выплачено 16 миллиардов руб.