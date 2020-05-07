Официальная безработица в России за время карантина с марта выросла. Количество зарегистрированных безработных выросло на 735 тысяч человек в марте-апреле 2020 года, сообщил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.

Официальная безработица в России за время карантина с марта выросла. Количество зарегистрированных безработных выросло на 735 тысяч человек в марте-апреле 2020 года, сообщил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков на совещании с Владимиром Путиным по вопросам поддержки экономики."За последние два месяца начиная с 1 марта мы зарегистрировали 735 тысяч наших граждан", — уточнил Котяков.Количество безработных составляло на 1 января 2020 года 3,5 миллиона человек, по данным Росстата. Рост фактической безработицы в России до 5-6 миллионов человек по методике Международной организации труда к концу 2020 года не исключен, но антикризисные меры должны сохранить занятость, считает министр труда и социальной защиты. По его словам, после каждого набора пакета антикризисных мер тенденция к сохранению занятости людей сохраняется.Котяков не согласен с утверждением, что в настоящее время в России нельзя найти работу. По его данным, с начала апреля в стране нашло работу порядка 260 тысяч человек, многие из которых сделали это с помощью портала "Работа в России".Безработные теперь могут встать на биржу труда прямо из дома, онлайн. Им будут присылать предложения о вакансиях. А на одиннадцатый день назначат пособие. Верхняя планка МРОТ — 12 тысяч 130 руб. Такая же выплата положена всем, кто потерял работу после 1 марта.Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) считает относительно реалистичным прогноз главы Счетной палаты Алексея Кудрина о возможном временном росте безработицы до 8 миллионов человек, заявил замглавы ФНПР Александр Шершуков. Основной удар примут на себя малые и средние предприятия (МСП), присутствие профсоюзных организаций в которых не столь значительно, как в крупных компаниях, подчеркнул Шершуков.Основатель Superjob.ru Алексей Захаров считает, что продление режима карантина до июня оставит без работы 20-25 миллионов россиян, а 80% малых предприятий закроются.