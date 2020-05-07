Россия пока не вышла на плато по распространению COVID-19, постоянно идет прирост заболеваемости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по здравоохранению подчеркнул, что в разных регионах плато наступит в разное время.

Россия пока не вышла на плато по распространению COVID-19, постоянно идет прирост заболеваемости. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по здравоохранению.Кроме того, он подчеркнул, что в разных регионах плато наступит в разное время, так как везде эпидемиологический процесс развивается по-своему."Я думаю, что сегодня президент будет этот вопрос обсуждать и поднимать, о том, как в том числе экономическую деятельность видоизменить для того, чтобы минимальный ущерб нанести экономике. Поэтому я думаю, что про плато пока рановато еще говорить", — цитирует Мурашко "Интерфакс".Также министр рассказал, что препарат "Фавипиравир" показал обнадеживающие результаты при лечении пациентов с коронавирусом.По последним данным оперштаба, в России зафиксировано более 165 тысяч заразившихся COVID-19. Прирост за последние сутки составил 10559 случаев. Скончались 1537 человек. Таким образом, по числу заболевших коронавирусом Россия приблизилась к Германии и Франции.