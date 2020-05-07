Японская Mitsubishi Heavy Industries договорилась с канадской Bombardier о покупке программы региональных ближнемагистральных лайнеров CRJ. Сделку планируется закрыть 1 июня.

Спустя почти год после достижения предварительных договоренностей японская Mitsubishi Heavy Industries все-таки покупает у канадской Bombardier программу региональных ближнемагистральных лайнеров Canadair Regional Jet (CRJ). О готовящейся сделке объявили еще 25 июня прошлого года. 1 июня этого года она должна быть закрыта.“Сообщаем, что сторонами была успешно достигнута договоренность о закрытии сделки с канадской Bombardier. Дата закрытия сделки — 1 июня”, – говорится в сообщении MHI.После завершения сделки программа будет работать уже в качестве подразделения MHI RJ Aviation Group. При этом японский гигант получит всю необходимую инфраструктуру по техническому обслуживанию, поддержке, восстановлению, маркетингу и продажам самолетов серии CRJ вместе с сертификатами. Это включает в себя связанную с CRJ сеть сервисов обслуживания и поддержки, в основном базирующуюся в Мирабеле, Квебеке и Торонто, Онтарио в Канаде, а также Бриджпорте и Тусоне, в Соединенных Штатах. Склады запчастей по прежнему будут располагаться в Чикаго и Франкфурте. А вот сборка самолетов CRJ в Мирабеле будет прекращена.Покупка станет весомым дополнением к уже существующему бизнесу MHI в области коммерческих самолетов. Собственный проект компании – семейство региональных самолетов Mitsubishi SpaceJet. Как отмечает La Presse, основную ценность для японского концерна представляет именно сеть продаж канадской компании, а также сеть баз технического обслуживания и работы с клиентами. В первую очередь с точки зрения пользы для продвижения собственного продукта.Для Bombardier продажа CRJ, станет финальным аккордом в секторе коммерческой авиации. В своем сообщении MHI Не указывает стоимость сделки, однако по информации La Presse речь идет о $550 млн. Причем помимо наличных денег канадская компания сможет избавиться от обязательств на $200 млн, связанных с гарантиями по остаточной стоимости самолетов CRJ.