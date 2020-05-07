Ряд изменений внесен в пересень ограничений и карантинных мер в регионе. Об этом рассказал на заседании оперштаба врио губернатора Михаил Развожаев. О самых важных моментах — в материале службы информации Вести-Севастополь.

Ряд изменений внесен в пересень ограничений и карантинных мер в регионе. Об этом рассказал на заседании оперштаба врио губернатора Михаил Развожаев. О самых важных моментах — в материале службы информации "Вести-Севастополь".Все въезжающие на территорию города будут обязаны отправиться на карантин в обсерватор. Причем речь идет не только об иногородних, но и о местных, уточнил Михаил Развожаев. Делается это для того, чтобы повысить уровень мер безопасности. В медучреждении все граждане пройдут тщательное обследование. Кстати, в данный момент Роспотребнадзор уже подал в суд три иска с требованием поместить в обсерватор родственников заболевших COVID-19.Кроме того, после праздников вновь откроются некоторые непродовольственные магазины. Условием возобновления работы станет обязательное соблюдение антивирусной дистанции: на каждого покупателя должно приходиться по 10 квадратных метров. Чтобы приступить к работе, нужно подать уведомление и подписать согласие с требованиями Роспотребнадзора. Работники обязаны получить электронные пропуска. Кстати, примерка одежды пока останется под запретом. Если будет обнаружено нарушение необходимых правил, предприятие закроют через суд, сообщил Михаил Развожаев.С 12 мая возобновится работа на предприятиях машино- и судоительной отраслей, судоремонта, приборостроения, обработки металла, легкой и деревообрабатывающей промышленности. Также с 11 мая в городе разрешается гулять с детьми, но только на придомовой территории, а также заниматься спортом. Все это — со строгим соблюдением дистанции не менее метра. Официально возобновятся выходы в море на маломерных судах.За минувшие сутки в городе зафиксировано 8 случаев заражения. Семь новых пациентов — военные строители. Одна гражданка приехала из столицы и вернулась к себе домой. Позже ее госпитализировали с симптомами ОРВИ, рассказал врио губернатора.