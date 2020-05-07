Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон прошел тестирование на коронавирус. Обследование не выявило у Тони COVID-19.

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон прошел тестирование на коронавирус. Обследование не выявило у Тони COVID-19.10 мая в американском Джексонвилле пройдет турнир UFC. Соревнования пройдут при пустых трибунах. Это связано с мерами безопасности в условиях пандемии коронавируса. Перед боем Фергюсон и его команда прошли тестирование на коронавирус.В главном бою встретятся Фергюсон и его соотечественник Джастин Гейджи, который заменил Хабиба Нурмагомедова. Первоначально бой между Фергюсонои и Нурмагомедовым был запланирован на 19 апреля.