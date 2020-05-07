Синоптики предупреждают о том, что в столичном регионе во второй половине дня 6 мая и до часа ночи 7 мая ожидаются гроза, дождь, усиление ветра, скорость которого в отдельных районах может достигать 20 метров в секунду. Коммунальные службы находятся в режиме повышенной готовности.

Синоптики предупреждают о том, что в столичном регионе во второй половине дня 6 мая и до часа ночи 7 мая ожидаются гроза, дождь, усиление ветра, скорость которого в отдельных районах может достигать 20 метров в секунду.Как сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в связи с этим прогнозом городские коммунальные службы находятся в режиме повышенной готовности.Бирюков заверил, что приняты необходимые меры по защите от порывов ветра зданий, сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, широкоформатных рекламных конструкций, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента ЖКХ.Бирюков посоветовал тем, у кого возникла необходимость выйти из дома, соблюдать при грозе и сильном ветре правила безопасности: обходить стороной рекламные щиты, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать там автомобили.Накануне днем в столичном регионе тоже была гроза с сильными порывами ветра, в некоторых районах Москвы прошел ливень "стеной", разогнав с улицы нарушавших режим самоизоляции.Во время вчерашней непогоды порывами ветра в столице и Подмосковье были повалены больше 75 деревьев и повреждены 10 автомобилей, сообщили в экстренных службах.Там добавили, что сейчас все работы по распиловке упавших деревьев и уборке территорий завершены.В соответствии с прогнозом погоды, циклон 6 мая продолжит оказывать влияние на территории Коми, Архангельской и Вологодской областей.Ранее сообщалось, что неустойчивая погода будет сохраняться всю неделю.В ближайшие выходные, как рассказала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова, ожидается теплая, но облачная погода с кратковременным дождем.