Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что первые результаты клинических исследований препарата Фавипиравир для лечения коронавируса обнадеживают. Препарат разработан отечественной фармацевтической компанией. На него выдано разрешение на клинические исследования, сейчас он находится в клиниках.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что первые результаты клинических исследований препарата "Фавипиравир" для лечения коронавируса обнадеживают.Препарат разработан отечественной фармацевтической компанией. На него выдано разрешение на клинические исследования, сейчас он находится в клиниках."Первые результаты он показывает обнадеживающие. Дает нам надежду, что этот препарат, возможно, тоже будет работать. Он показал себя in vitro в исследованиях, в тестированиях", — сообщил Мурашко.Кроме того, как передает РИА Новости, в общей сложности семь препаратов находятся на клинических испытаниях.По словам Мурашко, также есть и ряд других препаратов, которые активно используются в лечении коронавируса, включая все лекарства с недоказанной эффективностью.