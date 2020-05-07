На площадку строительства Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) прибыл состав с ядерным топливом для первого энергоблока, сообщает Минэнерго Белоруссии.

На площадку строительства Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) прибыл состав с ядерным топливом для первого энергоблока, сообщает Минэнерго Белоруссии.Помещения, оборудование, системы и персонал БелАЭС готовы к безопасному обращению с ядерным топливом. Объекты первого энергоблока переданы под охрану внутренних войск Белоруссии.Сотрудники БелАЭС совместно с генподрядчиком ИК "АСЭ" обеспечат приемку топлива и проведение его входного контроля.БелАЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 совокупной мощностью 2400 МВт строят в Островце (Гродненская область). Пуск реакторной установки энергоблока № 1 намечен на июль, начало выдачи блоком электричества в сеть — на сентябрь-октябрь.В апреле на энергоблоке № 1 перед пуском реакторной установки завершили пусконаладочные работы, так называемую горячую обкатку. Ввод в строй энергоблока № 2 намечен на 2021 год.