Настоящая давка в одном из магазинов алтайского города Рубцовск. Десятки человек - в тесном помещении. Кто-то в защитных масках, кто-то - без. В любом случае, социальной дистанцией - и уж тем более изоляцией - здесь даже не пахнет.

Заплатили по 25 тысяч рублей штрафа согласно решению суда и, можно сказать, легко отделались. Петербуржских блогеров, которые несколько дней назад пожарили шашлык на Сенной площади, не стали привлекать по статье о хулиганстве. И наказали исключительно за наплевательское отношение к карантинным ограничениям.Сами оштрафованные — надо отдать им должное — свою ошибку пусть и постфактум, но всё-таки признали. Во-первых, публично извинились. Во-вторых, не поленились записать отдельное видео с призывом не следовать их плохому примеру.В общем, сделали правильные выводы. Возможно, заставили одуматься других потенциальных нарушителей. Хотя примеров безответственного поведения россиян в коронавирусных обстоятельствах, к сожалению, всё равно хватает. И вот очередной, особо вопиющий.Настоящая давка в одном из магазинов алтайского города Рубцовск. Десятки человек — в тесном помещении. Кто-то в защитных масках, кто-то — без. В любом случае, социальной дистанцией — и уж тем более изоляцией — здесь даже не пахнет.Архимед, увидь бы он такие беспрецедентные скидки в магазинах, которые в идеале должны быть закрыты, в период глобальной пандемии, вряд ли бы вскрикнул своё знаменитое "эврика". Но то Архимед, а вот жители Рубцовска, Алтайского края, и закричали, и кинулись, и буквально заполонили собой магазин, по иронии судьбы названный именно так."После объявления акции в магазине, к сожалению, скопилось больше людей, чем необходимо на данный момент для принятия мер к самоизоляции, на место выезжали сотрудники полиции, они провели разъяснительную беседу с гражданами и приняли меры по рассредоточению покупателей", — сообщила Светлана Ляпунова, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Алтайскому краю.В переводе с греческого "Эврика" дословно — нашел! И действительно, помимо одежды и обуви, здесь с легкостью можно было найти и коронавирус. Десятки человек, словно сельдь в бочке, внутри торгового зала, и многометровая очередь снаружи. Уходить покупатель не желал, как и социально дистанцироваться. Ну а какая, скажите, социальная дистанция, если за твоим размером очередь еще в 10 человек. Разогнать рубцовских любителей шопинга удалось ни сразу, глава города даже собрал экстренное совещание."Полиция выезжала туда два раза. Первый раз полиция выехала — установила факт, взяли объяснительную с управляющей данного магазина. Впоследствии, когда управляющий не среагировала, после совещания у главы, туда уже выехал дополнительный наряд полиции, который принимал не только меры, чтобы люди соблюдали все требования, но и составлял на граждан Рубцовска уже материалы на административное правонарушение", — пояснил Олег Обухович, заместитель главы администрации г. Рубцовска.Теперь вместо новых платьев, истосковавшимся по обновкам местным жителям хвастаться придется протоколами об административных правонарушениях. На карандаш взяли и самих предпринимателей. Те, к слову, внезапным ажиотажем были удивлены.Распродажа окончилась, так и не начавшись и тут бы впору задать вопрос, а почему собственно магазин реализующий одежду, в то время, как их коллеги, плотно завесили витрины и не работают уже второй месяц подряд, продолжают торговать? Причина в наличии лицензии на продажу предметов первой необходимости. Фактически закон не нарушен, в ассортименте "Эврики" найдутся и спички и бритвенные станки, но ведь очевидно, профиль их совсем другой. Да и претензии к магазину в отсутствии принятия необходимых мер.Впрочем, наивно обвинять лишь предпринимателей, за последний месяц продажи одежды только в Москве рухнули на 76 процентов, по России эта цифра дошла до 90. И каждый выживает, как может. Другой вопрос, а столь ли необходимым для выживания жителей Рубцовска, был поход в дисконтный магазин?В интернете Рубцовску теперь прогнозируют резкий рост заболеваемости, но в свойственной интернет-троллям манере и шутят, мол, если и уедут в больницу, то теперь в обновках.