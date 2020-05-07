«Индекс самоизоляции» в Яндекс.Картах днём 7 мая составил 1,6 балла

«Индекс самоизоляции» в Яндекс.Картах днём 7 мая составил 1,6 балла, что означает, что на улице «очень много людей».Индекс самоизоляции измеряется исходя из количества человек, находящихся на улице. Чем меньше балл – тем хуже. 1,6 балла – рекорд города Владимира с момента введения режима всеобщей самоизоляции. По котировкам Яндекса, 0 – 2,9 балла означают, что на улице «очень много людей». Возможно, причиной этому послужила теплая солнечная погода.