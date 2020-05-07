Всего будет выпечено порядка 1 тонны 800 килограмм хлеба, что составит около 3 с половиной тысяч буханок

Владимирский и Вязниковский хлебокомбинаты, входящие в группу компаний «DELAVANT», несут в эти великие дни Вахту Победы. По установившейся традиции владимирские хлебопеки выпекли «Хлеб Победы» по рецептуре военных лет – мука, вода, соль, дрожжи. Все максимально просто, лишнего в годы войны не делали. Всего будет выпечено порядка 1 тонны 800 килограмм хлеба, что составит около 3 с половиной тысяч буханок. Хлеб можно будет приобрести в магазинах города и области. Ветераны хлебокомбината получат его в подарок. Часть вырученных от продажи денежных средств поступит в Центр комплексного социального обслуживания населения.Владимирский и Вязниковский хлебокомбинаты с началом Великой Отечественной войны испытывали колоссальные трудности: не хватало основных производственных средств, сырья, перевозка продукции затруднялась в связи с тем, что автотранспорт был мобилизован для нужд фронта. Тем не менее, пекари справлялись со всеми поставленными задачами.Работники Владимирского комбината собрали деньги для формирования батальона народного ополчения, участвовали в строительстве оборонительных сооружений под Москвой, вступали в доноры и сдавали кровь для раненых красноармейцев. На Вязниковском хлебокомбинате было призвано на фронт около 100 человек, из них 5 женщин.В период битвы под Москвой Владимирский комбинат встал на стахановскую вахту и выполнял задание по производству хлеба и сухарей для Красной армии на 120-130%. Десятки тонн сухарей ежесуточно выпускал в годы войны Вязниковский хлебокомбинат. Оба предприятия выполняли и перевыполняли производственные задания на протяжении всего периода войны.Тестомес Вязниковского хлебокомбината Григорий Репкин (на снимке) стал полным кавалером ордена Славы. Сержант Репкин воевал разведчиком и захватил, в общей сложности 17 «языков». Его боевой путь начался от стен Москвы и завершился в Берлине. В Берлине же, штурмом рейхстага, закончилась война для будущего и бывшего директора Владимирского хлебокомбината Анатолия Фирсова (на снимке), также особо отличившегося на полях сражений.- Для нас неразрывна связь поколений, - подчеркивает управляющий группы компаний «DELAVANT» Алексей Лялин, - Сегодня в нашей компании трудятся достойные наследники славы владимирских хлебопеков. В эти праздничные дни каждый работает с особой отдачей, сверяя свои достижения с самоотверженным героическим трудом предшественников в годы Великой Отечественной войны.Примечательный факт, что сегодня, когда пандемия коронавируса в чем-то напоминает испытания военных лет, владимирские хлебопеки, делают благие дела под стать своим предшественникам. В годы войны – сдавали кровь, собирали деньги для формирования батальона... . Сейчас – готовят социальные наборы, помогают врачам... . На днях Владимирский хлебокомбинат передал в дар больнице №6 города Владимира одноразовые изолирующие костюмы и гигиенические маски на общую сумму около 300 тысяч рублей.Организован в группе компаний «DELAVANT» и свой «Бессмертный полк». Работники отправляли истории, фотографии, награды, документы своих родственников, участников Великой Отечественной войны. Так был сформирован наш «Бессмертный полк». Эти баннеры будут размещены на фасаде предприятия.