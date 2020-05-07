На заливе Якоби в Иркутске продолжают устранять последствия потопа. Эти кадры опубликовали в соцсетях. По словам очевидцев, происходящее выглядело, как настоящее стихийное бедствие.

На заливе Якоби в Иркутске продолжают устранять последствия потопа. Эти кадры опубликовали в соцсетях. По словам очевидцев, происходящее выглядело, как настоящее стихийное бедствие. Поток воды смывал все на своем пути с берега в Ангару, в том числе пострадала детская площадка и огороженная часть пляжа, передает ГТРК "Иркутск".Также известно, за несколько минут перед происшествием недалеко трудилась рабочая бригада. Как прокомментировали ситуацию в городском "Водоканале", это было не ЧП, проводилась плановая замена задвижек водовода и вся вода, попавшая в результате этих работ в Иркутское водохранилище, - питьевая.