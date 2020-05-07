Никас Сафронов – самый известный художник страны. Он рисовал портреты Владимира Путина, Дмитрия Медведева, звезд политики, эстрады и спорта. Когда в больницу с коронавирусной инфекцией попал премьер-министр Михаил Мишустин, живописец отложил все дела и взялся за кисть. Только бы успеть!..

Никас Сафронов – самый известный художник страны. Он рисовал портреты Владимира Путина, Дмитрия Медведева, звезд политики, эстрады и спорта. Когда в больницу с коронавирусной инфекцией попал премьер-министр Михаил Мишустин, живописец отложил все дела и взялся за кисть. Только бы успеть!.."Я сегодня как никогда много работаю, – рассказал Никас в интервью "Дни.ру". – Недели три назад решил написать портрет нашего премьер-министра Михаила Мишустина, зная его давно как человека профессионального и порядочного. Было сделано множество набросков, и уже начал писать большой живописный портрет. А в процессе написания узнал, что премьер заболел коронавирусом".Сегодня Сафронов день и ночь занят работой. Он смотрит не только на фотографии премьер-министра, но и на записи его выступлений в интернете. Для художника крайне важно точно уловить мимику, настроение, характер своего героя."Я уверен, что он поправится, и я с удовольствием преподнесу ему свой портрет, чтобы поддержать Михаила Владимировича. Мы все желаем ему скорейшего выздоровления", – улыбается Сафронов. – Тем более, в марте будущего года он отметит 55-летний юбилей, и мой портрет будет отличным подарком! Спешу поскорее закончить портрет!"31 Янв 2020 в 5:04 PST"У искусства, у картина есть магическая сила, энергия, которая человека поддерживает и заряжает, – поведал художник. – Когда человек видит свою картину, он понимает, что его личность уже отразилась в истории. Это дает ему радость и позитив, повышаются эндорфины. А Мишустин – человек очень деятельный, и мне хочется его поддержать таким образом".