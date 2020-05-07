Двукратное падение цен на нефть с 6 апреля приведет к очистке нефтерынка, заявил замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин на онлайн-площадке фонда Росконгресс.

Двукратное падение цен на нефть с 6 апреля приведет к очистке нефтерынка, заявил замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин на онлайн-площадке фонда "Росконгресс".Долгий период стабильных цен и продление соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи привели к росту неэффективных проектов: "Мы четко понимали, что каждое последующее продление соглашения в нормальных условиях понижает его эффективность".И рано или поздно должен был наступить период самоочистки рынка. "Нам всем придется пережить период с ценой в диапазоне от $30 до $50", — уточнил министр.При искусственно поддерживаемой цене появилось много "проектов, которых не должно быть на рынке в той ситуации". "Это и глубоководные проекты, и ряд проектов в Африке и в Штатах, и в различных географиях", — считает министр.Закрытие нефтепроектов и сокращение инвестиций в добычу углеводородных ресурсов могут привести к кратковременному росту цены нефти до $100 за баррель, считает египетский миллиардер Нагиб Савирис, основатель Orascom Telecom Holding.В интервью CNBC миллиардер пояснил, что нефть подорожает до $100 через полтора года из-за закрытия сланцевых проектов в США. Проблемы в сланцевой отрасли копились годами: даже при существовавшей цене $45-55 за баррель не все сланцевые компании могли справиться с кредитными долгами, а мировой кризис вместе с Саудовской Аравией и Россией добил сланцевую отрасль США, считает Савирис. По данным Rystad Energy, в 2019 году число дел о банкротстве сланцевых компаний в США выросло в 1,5 раза, а общая сумма долга по этим делам удвоилась за год.Российский Минэнерго РФ не ожидает заметного восстановления добычи нефти в США даже при цене $45-55 за баррель. "Если мы уйдем на $70-80, то, конечно, там будет достаточно оперативное восстановление добычи в Штатах", — уточнил Сорокин.