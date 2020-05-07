Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин считает, что Единый государственный экзамен в этом году необходимо отменить, так как возможности школьников на дистанционном обучении не равны. По мнению Смолина, набор студентов в вузы в этом году следует провести на основе текущей успеваемости и внеучебных достижений.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин считает, что Единый государственный экзамен в этом году необходимо отменить, так как возможности школьников на дистанционном обучении не равны."Может увеличиться количество детей, которые в этом году не сдадут ЕГЭ, и не по своей воле. Поэтому мы предлагали и предлагаем предусмотреть возможности непроведения ЕГЭ в этом году", — сказал Смолин "Интерфаксу" .Он пояснил, что при дистанционном обучении неравенство в сдаче ЕГЭ у детей значительно выросло, так как не у всех дома есть компьютер и хорошая интернет-связь, а также возможность нанять репетиторов. Кроме того, если проводить ЕГЭ в конце июля или августе, то дети лишатся каникул, очень многие педагоги — отпусков.По мнению Смолина, набор студентов в вузы в этом году следует провести на основе текущей успеваемости и внеучебных достижений, а дополнительные устные испытания перевести в онлайн-режиме.Пока проведение ЕГЭ из-за пандемии коронавируса планируется начать 8 июня. Однако после 12 мая, возможно, решение будет скорректировано.Накануне глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что основной госэкзамен (ОГЭ) может быть отменен, а ЕГЭ перенесен. Говоря о начале следующего учебного года, Кравцов выразил надежду, что он начнется, как и положено, 1 сентября. Кроме того, он заверил, что дистанционное образование не станет нормой.