Радиоинтерфейс ближнего радиуса действия NFC сейчас применяется в основном при бесконтактных платежах, однако в будущем планируется расширить сферу его применения, и довольно необычным образом. Об этом сообщили в NFC Forum — организации, которая курирует развитие беспроводного стандарта.

Радиоинтерфейс ближнего радиуса действия NFC сейчас применяется в основном при бесконтактных платежах, однако в будущем планируется расширить сферу его применения довольно необычным образом. Об этом сообщили в NFC Forum - организации, которая курирует развитие беспроводного стандарта.В NFC Forum одобрили расширение стандарта под названием "спецификация беспроводной зарядки" (Wireless Charging Specification, WLC). Оно позволит применять NFC-чипы в смартфонах и других устройствах для подпитки небольших аккумуляторов в надеваемых устройствах (смарт-часы, фитнес-браслеты, беспроводные наушники), аксессуарах вроде стилусов и гаджетах интернета вещей.Зарядка по NFC имеет ряд ограничений, главное из которых - небольшая мощность. Интерфейс может выдавать максимум 1 ватт, в то время как стандарт Qi обеспечивает 5 ватт и более. Кроме того, с существующими NFC-чипами стандарт несовместим, так что превратить имеющийся у вас сейчас смартфон в зарядник для наушников не получится.В то же время, нововведение позволит производителям обеспечивать свои смартфоны функцией реверсивной зарядки без необходимости устанавливать в них индукционные катушки стандарта Qi, что упростит и удешевит конструкцию. Во многих надеваемых устройствах также уже предусматриваются NFC-модули, так что в будущем никаких других зарядных интерфейсов для них, возможно, не потребуется. Устройства с NFC-WLC смогут обходиться одной антенной, которая будет использоваться и для обмена данными, и для подзарядки. Это, например, позволит создавать более элегантные и миниатюрные гаджеты с полностью герметичными корпусами.