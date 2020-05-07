Предприятия и организации Соединенных Штатов вынуждены из-за коронавируса идти на беспрецедентные меры. В Нью-Йорке впервые за все время работы закрылось метро, а Верховный суд - также впервые за всю историю своего существования - провел слушания дистанционно.

Предприятия и организации Соединенных Штатов вынуждены из-за коронавируса идти на беспрецедентные меры. В Нью-Йорке впервые за все время работы закрылось метро, а Верховный суд — также впервые за всю историю своего существования — провел слушания дистанционно.116 лет беспрерывной работы с ежедневным пассажиропотоком в 5,5 миллиона жителей — и вот нью-йоркское метро закрывается. Впервые за всю историю работы подземки все станции оказались недоступны, поезда встали исключительно ради дезинфекции. Хотя только с часа ночи до пяти утра, но даже в это время нашлись недовольные. "Это ни в какие ворота не лезет! Мне нужно сесть обратно в поезд, я тут не могу оставаться. Пожалуйста", — молит один из пассажиров.Еще одно уникальное событие произошло в судебной системе: впервые в американской истории Верховный суд США проводит слушания посредством телеконференции. Начали сразу с казуса. Выступление юриста по делу об отмене запрета автоматических рекламных звонков нарушил звук спускаемой в унитазе воды.Появились в штатах и первые приговоры за нарушение карантина. Так, в Техасе в тюрьму отправили владелицу парикмахерской Шелли Лютер. Несмотря на распоряжение местных властей прекратить работу всех салонов красоты, Шелли на протяжении последнего месяца продолжала принимать клиентов. Теперь ей придется провести за решеткой семь дней. "Ваши действия были эгоистичными. Вы поставили ваши собственные интересы выше интересов общества, в котором вы живете. Вы проявили неуважение к постановлениям штата, постановлениям округа и постановлениям городских властей", — констатирует судья Эрик Мойе. Обвиняемая парирует: "Я вынуждена не согласится, сэр, с вашим заявлением, что я эгоистична. Потому что я делала это ради того, чтобы прокормить детей. На меня работают стилисты, которые вынуждены недоедать, только чтобы прокормить своих детей".Приносить извинения за свои действия Шелли Лютер отказалась. Примечательно, что слушания проводились как раз после того, как власти штата решили частично снять карантин и возобновить уже с пятницы работу некоторых заведений, в том числе, салонов красоты. Послабления коснулись и спортивных организаций: индивидуальные тренировки начали четыре клуба Североамериканской футбольной лиги. В их числе и команда Дэвида Бекхэма "Интер Майами". С завтрашнего дня свои базы для игроков планируют открыть и несколько клубов Национальной баскетбольной ассоциации.Голкипер клуба "Интер Майами" Луис Роблес говорит: "Мы очень благодарны за то, что нашелся способ возобновить тренировки. Как вы видите, парни выдерживают дистанцию, но в каком-то смысле мы все тренируемся вместе. Мы на поле! Не все клубы в лиге пока могут так же тренироваться, но это лишь вопрос времени".Тем не менее, введение послаблений не означает улучшение ситуации. Ежедневная смертность в США продолжает оставаться на уровне 2,5 тысячи человек, общее число погибших превысило 73 тысячи. Теперь временные морги вынуждены организовывать не только на ледовых аренах и парковках, но и на пристанях. В Нью-Йорке тела в грузовиках-рефрежераторах свозят на пирс, расположенный недалеко от Статуи Свободы.