В российском сегменте кроссоверов ожидается интересная новинка — компактный и очень стильный Peugeot 2008. Городской паркетник нового поколения должен быть представлен у нас в нынешнем году.

В российском сегменте кроссоверов ожидается интересная новинка - компактный и очень стильный Peugeot 2008. Городской паркетник нового поколения должен быть представлен у нас в нынешнем году.Компания Peugeot, к счастью, не отказалась от планов запустить в России новое поколение 2008, несмотря на общее забвение авторынка из-за COVID-19. Как сообщили АвтоВестям в российском представительстве Groupe PSA, премьера кроссовера должна состояться в 2020 году.Правда, более точные сроки появления Peugeot 2008 пока спрогнозировать сложно. Паркетник может поступить в продажу во второй половине 2020 года, если на запуск новинки не повлияют форс-мажорные обстоятельства, связанные с эпидемиологической обстановкой и ситуацией на рынке.Что касается самого кроссовера, то новый 2008 выделяется, прежде всего, "дизайнерским" оформлением - с оригинальной графикой LED-оптики, длинными "саблями" ДХО и сложной пластикой кузова. Самыми интересными фишками в интерьере стали цифровая трехмерная приборка 3D i-Cockpit, новая медиасистема и нефиксируемый джойстик АКП.В основе нового 2008 лежит сугубо переднеприводная архитектура CMP, но в сложных дорожных ситуациях на помощь должна прийти система Grip Control. В Европе кроссовер оснащается дизелями 1,5 л BlueHDI и бензиновыми турбодвигателями 1,2 л PureTech c отдачей до 155 л.с., а также электрической силовой установкой на 136 л.с..В России новый Peugeot 2008 попадет на широкое конкурентное поле, где присутствуют, например, Kia Seltos, Suzuki Vitara, Skoda Karoq, Citroen C3 Aircross, Renault Arkana, Geely Coolray и многие другие модели - разные по стилю, но близкие по цене.