В российском сегменте кроссоверов ожидается интересная новинка — компактный и очень стильный Peugeot 2008. Городской паркетник нового поколения должен быть представлен у нас в нынешнем году.
В российском сегменте кроссоверов ожидается интересная новинка - компактный и очень стильный Peugeot 2008. Городской паркетник нового поколения должен быть представлен у нас в нынешнем году.
Компания Peugeot, к счастью, не отказалась от планов запустить в России новое поколение 2008, несмотря на общее забвение авторынка из-за COVID-19. Как сообщили АвтоВестям в российском представительстве Groupe PSA, премьера кроссовера должна состояться в 2020 году.
Правда, более точные сроки появления Peugeot 2008 пока спрогнозировать сложно. Паркетник может поступить в продажу во второй половине 2020 года, если на запуск новинки не повлияют форс-мажорные обстоятельства, связанные с эпидемиологической обстановкой и ситуацией на рынке.
Что касается самого кроссовера, то новый 2008 выделяется, прежде всего, "дизайнерским" оформлением - с оригинальной графикой LED-оптики, длинными "саблями" ДХО и сложной пластикой кузова. Самыми интересными фишками в интерьере стали цифровая трехмерная приборка 3D i-Cockpit, новая медиасистема и нефиксируемый джойстик АКП.
В основе нового 2008 лежит сугубо переднеприводная архитектура CMP, но в сложных дорожных ситуациях на помощь должна прийти система Grip Control. В Европе кроссовер оснащается дизелями 1,5 л BlueHDI и бензиновыми турбодвигателями 1,2 л PureTech c отдачей до 155 л.с., а также электрической силовой установкой на 136 л.с..
В России новый Peugeot 2008 попадет на широкое конкурентное поле, где присутствуют, например, Kia Seltos, Suzuki Vitara, Skoda Karoq, Citroen C3 Aircross, Renault Arkana, Geely Coolray и многие другие модели - разные по стилю, но близкие по цене.