∎Российские продажи нового кроссовера от Geely открылись с тремя жирными комплектациями, но теперь доступна и базовая. База радует неплохим оснащением, а еще лучшим на рынке сочетанием динамики и цены.

Российские продажи нового кроссовера от Geely открылись с тремя "жирными" комплектациями, но теперь доступна и базовая. "База" радует неплохим оснащением, а еще лучшим на рынке сочетанием динамики и цены.Начальная комплектация Comfort предлагается в России по цене 1 089 999 рублей. При этом базовый Geely Coolray по-прежнему оснащается 1,5-литровым турбодвигателем на 150 л.с. и 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями, которые позволяют разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 8,4 секунды.Как сообщили АвтоВестям в представительстве Geely, автомобили в версии Comfort уже есть на центральном складе. Теоретически вскоре они должны появиться у дилеров.Cписок стандартного оснащения нельзя назвать скромным. В Coolray Comfort уже присутствуют мультимедийная система с 10,25-дюймовым экраном, камера заднего вида, кондиционер, запуск двигателя кнопкой, подогрев передних сидений и обогрев зоны покоя дворников, контроль давления и температуры в шинах, мультируль с кожаной отделкой, круиз-контроль, фронтальные подушки безопасности и колесные диски R17.Головная оптика в версии Comfort - линзованные галогенки, хотя ДХО и противотуманные фары построены на источниках LED. Вдобавок есть функция Follow me home и подсветка поворотов.Напомним, что у Geely Coolray есть и более оснащенные комплектации Luxury, Flagship и Flagship Sport по цене от 1 289 999 до 1 499 999 рублей. Кроссоверы для России выпускаются на белорусском заводе "Белджи".