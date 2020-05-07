Главный тренер московского хоккейного клуба Спартак Олег Знарок назван самым любимым тренером у хоккеистов, об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Главный тренер московского хоккейного клуба "Спартак" Олег Знарок назван самым любимым тренером у хоккеистов, об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.По итогам опроса среди игроков 57-летний специалист набрал 20 процентов голосов и обошел по этому показателю Игоря Никитина, Александра Андриевского и Владимира Крикунова – на каждого из них пришлось около пяти процентов голосов.В понедельник, 4 мая, стало известно, что Знарок продолжит свою работу в "Спартаке", который он возглавил в апреле прошлого года.Под руководством Олега Валерьевича "красно-белые" завершили регулярный чемпионат сезона-2019/2020 на пятом месте Западной конференции и вышли в плей-офф, где в первом же раунде в серии до четырех побед уступили "Динамо" (2:4).