Скандалы, один громче другого, то и дело сотрясают семью Марии Шукшиной. Однако сама актриса предпочитает не спекулировать на этом, вместо этого нередко публикуя у себя в соцсети цитаты из Библии. Тем не менее, журналисты нашли данные, демонстрирующие, что артистка – совсем не ангел.

Скандалы, один громче другого, то и дело сотрясают семью Марии Шукшиной. Однако сама актриса предпочитает не спекулировать на этом, вместо этого нередко публикуя у себя в соцсети цитаты из Библии. Тем не менее, журналисты нашли данные, демонстрирующие, что артистка – совсем не ангел.Свою первую главную роль Мария Шукшина получила в фильме "Американская дочь" благодаря, по слухам, роману с Кареном Шахназаровым. Впоследствии сам режиссер не отрицал, что у них с Марией Шукшиной были любовные отношения, якобы даже чуть не дошло до свадьбы. Однако связь закончилась вскоре после того, как картина вышла на экраны.Говорят, что у Марии Шукшиной тяжелый характер. Якобы на съемках фильма "Индиго" она не могла скрыть своего раздражения в адрес исполнителя главной роли Ивана Янковского. 19-летний дебютант изображал лидера подростков, обладающих необычными способностями. А Мария Шукшина играла директора школы.Впоследствии Иван Янковский рассказал о том, как именитая коллега стала отпускать в его адрес колкие замечания. " Пару раз Мария Васильевна сказала мне, что, "если бы я был ее сыном, она бы давно меня убила". На самом деле своим критическим отношением она выработала во мне злость, которая мне помогла сыграть роль в фильме "Индиго", – цитирует артиста .Вообще, по слухам, на съемках Мария Шукшина сохраняет полнейший нейтралитет, стоит особняком. Якобы время между дублями она проводит одна в вагончике, куда ей приносят еду. Когда она работала над картиной "Уходящая натура" в Минске, вся съемочная группа говорила о и нелюдимости Шукшиной, компетентно сообщает издание.А недавно актриса обвинила создателей различных шоу в том, что те платят своим героям. Вот только сама Мария как-то упустила, что и сама давала интервью за деньги. Бывший редактор отдела культуры газеты "Трибуна" Илона Егиазарова рассказала, как Мария Шукшина откровенно назвала сумму за то, чтобы поговорить с репортерами – более 100 тысяч рублей. "Она сказала, что не может позволить просто так давать интервью, потому что ей нужно детей", – пояснила Егиазарова.