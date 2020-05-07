Начало Парада Победы в Минске запланировано на 11 часов утра 9 мая. Генеральная репетиция состоится накануне, рассказали в Министерстве обороны Белоруссии.

Начало Парада Победы в Минске запланировано на 11 часов утра 9 мая. Генеральная репетиция состоится накануне, рассказали в Министерстве обороны Белоруссии.Всего в торжествах примут участие 185 боевых машин. Колонна из них растянется на 2 километра, пишет агентство Интерфакс". Откроет Парад легендарный танк Т-34.Как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, причин отменять торжественные мероприятия нет. Они никак не скажутся на здоровье граждан, уверен глава государства. Впрочем, правительство строго подошло к организации Парада."Никого туда не тащим и не загоняем. Я уверен, что и без того, чтобы настоятельно туда приглашать, людей будет много", — добавил Лукашенко.Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию, будто Владимир Путин высказал недовольство проведением Парада в Минске. Эта информация не соответствует действительности, лидеры двух стран действительно провели 5 мая телефонный разговор, но обсуждали только меры по борьбе с распространением коронавируса, а также планы проведения саммита Евразийского экономического союза в Белоруссии, пояснил Песков.На данный момент в Республике выявлены свыше 18 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19. Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в Белоруссии Батыр Бердыклычев предупредил о негативных последствиях от проведения массового мероприятия во время эпидемии.