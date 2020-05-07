Переговоры по Brexit приближаются к новой критической точке, если за следующие два раунда переговоров не будет достигнут прогресс, заявил министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени, пишет The Guardian.

Переговоры по Brexit приближаются к новой критической точке, если за следующие два раунда переговоров не будет достигнут прогресс, заявил министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени, пишет The Guardian.Предупреждения от министра последовали после того, как отраслевой анализ поставок из Великобритании в адрес сетей супермаркетов в Северной Ирландии показал, что компании могут понести расходы более чем на 100 тысяч фунтов за грузовик, если стороны не согласуют специальные пост-Brexit тарифы для региона.Новые протоколы, включающие таможенные проверки и проверки продуктов питания, начнутся в январе следующего года независимо от того, будут согласованы будущие условия торговых отношений Великобритании с ЕС или нет.Ирландия вновь выразила обеспокоенность тем, что не будет торговой сделки, которая могла бы смягчить некоторые из худших последствий Brexit для Северной Ирландии.Ковени сказал, что прогресс в переговорах о будущих отношениях между Европейским союзом и Великобританией "не был хорошим"."Если в этих раундах переговоров не будет достигнут значительный прогресс, то, я думаю, мы достигнем еще одной критической точки в переговорах по Brexit, что с ирландской точки зрения очень и очень серьезно", — заявил он.Нынешние переговоры касаются будущих отношений с ЕС, которые будут сосредоточены не только на торговле, но и на данных медицинских и научных исследований, безопасности и полицейской деятельности, крайний срок переговоров — в декабре 2020 года.Переходный период может быть продлен, и многие требуют его дальнейшего продления из-за пандемии коронавируса. Британское правительство неоднократно заявляло, что Великобритании не нужно продление.Но правила для Северной Ирландии, включающие таможенные проверки, проверки безопасности и здоровья животных и пищевых продуктов, ввозимых в Северную Ирландию, определяют, договариваются Великобритания и ЕС о своих будущих отношениях или нет.Аодхан Коннолли, директор розничного консорциума Северной Ирландии (NIRC), сказал, что он глубоко обеспокоен тем, что детали протокола, который был подписан Великобританией и ЕС в рамках соглашения о выходе в прошлом году, не были разработаны."Честно говоря, я не вижу, как мы будем готовы к концу года. У нас нет ясности относительно того, как этот протокол будет работать, и это май. У нас есть семь месяцев, чтобы разобраться в этом, и у нас не только не было руководства, но и не было никаких разговоров с правительством", — сказал он.