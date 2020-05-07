Минэкономразвития РФ и ряд других ведомств разработали законопроект, согласно которому воздушные, железнодорожные, морские и речные перевозчики смогут не возвращать пассажирам деньги за билеты в условиях пандемии.

Госдума может рассмотреть документ ещё в мае, сообщает газета Коммерсант. Издание уточняет, что особый формат по решению правительства может быть установлен в случае введения режима повышенной готовности или ЧС.Законопроектом предусмотрена выдача пассажирам вместо денег ваучера на будущую поездку. Также перевозчикам разрешат переводить эквивалент средств на личный счёт пассажира для покупки нового билета.Намерение кабмина узаконить невозврат денег за билеты вызвано критической ситуацией, в которой оказались перевозчики. Издание отмечает, что только авиаперевозчикам необходимо вернуть почти 70 млрд рублей.