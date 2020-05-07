В Санкт-Петербурге снесли скульптуру человека и кошки, незаконно установленную в Пискаревском парке накануне. Об этом сообщили в городском комитете по благоустройству.

В Санкт-Петербурге снесли скульптуру человека и кошки, незаконно установленную в Пискаревском парке. Об этом сообщили в городском комитете по благоустройству."Металлическая конструкция, которую вчера незаконно установили в Пискаревском парке, сегодня была демонтирована. На место выехала бригада садово-паркового предприятия "Калининское" и с помощью болгарки срезала трубу у основания", – отметили в комитете.Там подчеркнули, что уведомления об установке данной конструкции не получали. Тем не менее, заявление в полицию подавать не стали, поскольку вреда парку скульптура не принесла.Представители городской администрации попросили владельца арт-объекта связаться с ними и забрать конструкцию.5 мая сообщалось, что в Пискаревском парке появилась фигура под называнием "Самоизоляция 2020". Она представляла собой куб с человеком и кошкой внутри. В городских сообществах в соцсетях появились фотографии и видео конструкции. Интернет-пользователи оценили произведение анонимного скульптора, выразив сочувствие запертым в кубе персонажам.