Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко подтвердил, что 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова переходит в его тренерскую группу. Ранее спортсменка тренировалась в группе Этери Тутберидзе.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко подтвердил, что 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова переходит в его тренерскую группу. Ранее спортсменка тренировалась под руководством Этери Тутберидзе."Процесс начался, готовим официально документы о переходе Саши Трусовой ко мне в академию, в мою группу, – приводит слова Плющенко ТАСС. – Все мы на самоизоляции, но сейчас время переходов, мы все делаем официально, как должно быть".Евгений заявил, что с Александрой планирует добиться высоких результатов, а также сообщил, что у них уже есть очень серьезные цели: "Ждем, когда сможем приступить к тренировкам, все соскучились по льду. Мне не терпится как можно быстрее начать работу с Сашей".Также троекратный чемпион мира высказался о переходе фигуристки в его группу: "Жизнь такая штука, что спортсмен иногда переходит к другому тренеру, считаю, это нормально", – подытожил Плющенко.Трусова не первая спортсменка, которая ушла от Этери Тутберидзе к другому тренеру. Ранее это сделали Евгения Медведева и Полина Цурская.В марте Саша должна была представить Россию на чемпионате мира в Монреале, но Международный союз конькобежцев (ISU) из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 принял решение отменить соревнование.