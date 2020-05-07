Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию 2020 года Александра Трусова покинула группу Этери Тутберидзе. Теперь 15-летняя спортсменка будет готовиться к соревнованиям под руководством олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию 2020 года Александра Трусова покинула группу Этери Тутберидзе. Теперь 15-летняя спортсменка будет готовиться к соревнованиям под руководством олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.Как сообщает Sport24, Трусовой не хватает поддержки от тренера. По утверждению источника, Тутберидзе в последнее время мало уделяла внимания фигуристке, которая чувствует, что ее результаты пошли на спад.Напомним, что ранее от Тутберидзе ушла двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Российская фигуристка приняла решение переехать в Канаду, чтобы тренироваться у Брайана Осера.