Подруга Илона Маска певица Граймс расшифровала необычное имя новорожденного сына. Как сообщалось ранее, это уже шестой ребенок американского предпринимателя (у которого растет пять детей от первой жены Жюстин Уилсон) и первенец его нынешней подруги.Накануне Маск, сообщив в своем "Твиттере" о рождении мальчика, ответил одному из подписчиков, что ребенок получил имя X Æ A-12.Позже мать новорожденного, которая сама ранее сменила настоящее имя Клер Буше на "c" – в честь скорости света в вакууме, в своем "Твиттере" расшифровала необычное имя сына, пояснив, что "Х" – это неизвестная переменная, символом "Æ" она по-эльфийски обозначает любовь или искусственный интеллект, "А-12" – это самолет, на котором нет оружия, а только скорость, он отлично показывает себя в бою, но при этом мирный. Кроме того, в букве "A" зашифровано название ее любимой песни "Archangel".•X, the unknown variable ⚔️•Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent