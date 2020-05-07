Погрузка в сети ОАО Российские железные дороги в апреле 2020 года снизилась по сравнению с апрелем 2019 года на 5,9% до 100,8 миллиона тонн, сообщила компания.

Погрузка в сети ОАО "Российские железные дороги" в апреле 2020 года снизилась по сравнению с апрелем 2019 года на 5,9% до 100,8 миллиона тонн, сообщила компания.Грузооборот снизился на 7,3%, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии сократился на 7,4%.Погрузка за январь-апрель 2020 года снизилась на 4,3% в годовом выражении.Погрузка сократилась по всем видам грузов, кроме химических и минеральных удобрений – 20,5 миллиона тонн (+0,9%), зерна – 8,1 миллиона тонн (+9,7%), строительных грузов – 39,5 миллиона тонн (+4,1%), руды цветной и серного сырья – 6,4 миллиона тонн (+1,6%).Погрузка в сети РЖД в 2019 году снизилась на 0,9% по сравнению с предыдущим годом и составила 1,278 миллиарда тонн."Российские железные дороги" стараются минимизировать дополнительные расходы компаний, деятельность которых приостановлена из-за пандемии коронавируса COVID-19. Перевозчик идет навстречу своим клиентам: продлен срок отмены различных сборов и штрафов. Введенный в начале апреля 2020 года особый режим продлится до тех пор, пока регионы не снимут ограничения из-за эпидемиологической ситуации."Все льготы, ранее установленные ОАО "РЖД" для грузоотправителей, будут продлены", — заверил заместитель гендиректора ОАО "РЖД" Алексей Шило.РЖД отменяют штрафы за задержку вагонов и невыполнение плановых норм погрузки и выгрузки, плату за пользование вагонами и предоставление железнодорожных путей общего пользования для нахождения на них подвижного состава, а также сборы за непредъявление грузов для перевозки и за внесение перевозчиком по инициативе грузоотправителя изменений в принятые заявки.Но, освобождая клиентов от дополнительных расходов, РЖД все же просит своих партнеров с пониманием отнестись к текущей ситуации, в частности, ставить невостребованные вагоны на путях необщего пользования, чтобы не допустить снижения пропускной способности железных дорог.В АО "Российские железные дороги" подчеркнули, что даже в условиях форс-мажора удается обеспечивать бесперебойную доставку грузов. Отменяя санкции и вводя послабления для организаторов грузоперевозок, федеральный перевозчик может более эффективно регулировать грузопотоки и работать без сбоев, обеспечивая продовольственную безопасность страны. В компании был создан штаб по контролю над грузовыми перевозками в условиях пандемии коронавируса.В первой половине апреля 2020 года почти на 60% в сравнении с прошлым годом было перевезено больше сахара, соли, овощей, рыбы, зерна и других социально значимых товаров, в том числе медикаментов и моющих средств, подчеркнули в пресс-службе РЖД. На доставку внутри России жизненно важных грузов — муки и круп, масла, макарон, зерновых культур и семян, фруктов и соков и многих других – РЖД вели скидки.Также компания внедряет технологические сервисы, помогающие оптимизировать расходы грузоотправителям, среди них есть особенно нуждающиеся в поддержке представители малого и среднего бизнеса.Для всех клиентов РЖД действует электронная площадка "Грузовые перевозки". Она позволяет дистанционно заказывать и оплачивать доставку "от двери до двери". Другая услуга – "Ночной экспресс", опробованный на Свердловской железной дороге. Он позволяет грузоперевозки на короткие расстояния проводить в ночное время в составе регулярно курсирующих экспресс-поездов. Это также экономит расходы клиентов железной дороги.