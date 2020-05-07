Злоумышленник, догнав потерпевшую на лестничном переходе, приставил к ее шее предмет, похожий на нож и, применив физическую силу, потребовал проследовать с ним...

«Сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на девушку из хулиганских побуждений», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Установлено, что мужчина, находясь на платформе станции «Краснопресненская» Кольцевой линии столичного метрополитена, из хулиганских побуждений совершил нападение на 22-летнюю молодую девушку. Догнав потерпевшую на лестничном переходе, злоумышленник приставил к ее шее предмет, похожий на нож и, применив физическую силу, потребовал проследовать с ним в сторону помещения общественного туалета. Однако его действия привлекли внимание неравнодушных граждан, и девушке удалось вырваться.Спустя уже несколько минут подозреваемый был задержан полицейскими УВД на Московском метрополитене и доставлен в отдел полиции. У задержанного изъят предмет, схожий с ножом. Объяснить мотив своего поступка злоумышленник не смог. С его слов, таким образом он пытался познакомиться с потерпевшей.Дознанием 5 отдела полиции УВД на ММ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18