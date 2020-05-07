Полицейские установили и задержали 23-летнего уроженца Ростовской области, устроившего многочисленную вечеринку возле концертно-спортивного комплекса Сибур Арена в Петербурге.

Полицейские установили и задержали 23-летнего уроженца Ростовской области, устроившего многочисленную вечеринку возле концертно-спортивного комплекса "Сибур Арена" в Петербурге в ночь на второе мая, как сообщает агентство "Интерфакс".Молодого человека днем 6 мая остановили на Васильевском острове и доставили в полицию для дачи объяснений и привлечения к ответственности. Его белый Mercedes, на котором он катался на вечеринке, был эвакуирован.Ранее очевидцы сообщали о массовых скоплениях "ковид-дисидентов" в ночь на 2 мая — молодые люди на дорогих машинах сотнями собрались на Крестовском острове и устроили зажигательную вечеринку с кальянами, дрифтом и уличными гонками.