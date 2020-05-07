В американском штате Юта задержан пятилетний мальчик, накануне угнавший автомобиль, чтобы купить в Калифорнии Lamborghini. В настоящее время неизвестно, какие обвинения будут предъявлены родителям ребенка.

В американском штате Юта задержан пятилетний мальчик, угнавший автомобиль, чтобы добраться до Калифорнии и купить там Lamborghini. В настоящее время неизвестно, какие обвинения будут предъявлены родителям ребенка.Несколько дней назад дорожный полицейский остановил небольшой внедорожник, за рулем которого оказался мальчик. Ребенок рассказал, что ехал к родственнику в Калифорнию. С собой у него были три доллара, на которые он собирался купить Lamborghini. В результате сотрудники полиции нашли родителей мальчика и вернули его домой вместе с машиной.Родственники пятилетнего авантюриста рассказали, что в день угона автомобиля за мальчиком присматривал другой ребенок в семье, но "надзиратель" уснул. Воспользовавшись этим моментом, мальчик взял ключи, висевшие на крючке в доме. Мальчик выбрал правильную дорогу в Калифорнию и даже проехал около пяти километров, пока его не остановила полиция, сообщает РИА Новости.Сотрудник дорожного патруля штата Юта Рик Морган рассказал, что ребенок был очень расстроенным и весь в слезах. Малыш опускал глаза и было видно, что ему стыдно. Впоследствии полицейские также выяснили, что мальчик поругался с мамой, поскольку та не хотела покупать ему дорогой автомобиль, стоимость которого может доходить до полумиллиона долларов.Правоохранительные органы даже опубликовали видео погони за ребенком. На кадрах слышно, как полицейский спрашивает у водителя, сколько тому лет, а когда узнает возраст, то очень удивляется.Ранее сообщалось о похожем инциденте в Омске. Десятилетний мальчик с младшей сестрой угнали машину отца и устроили гонку с полицией.