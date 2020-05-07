Ситуация в России в связи с коронавирусом уникальна, в ряде регионов темпы прироста числа заболевших уже не превышают 3%.

Ситуация в России в связи с коронавирусом уникальна, в ряде регионов темпы прироста числа заболевших уже не превышают 3%.Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.По ее словам, принимая решение о снятии ограничений, необходимо оценивать темпы роста COVID-19 в РФ, наличие свободного коечного фонда и охват тестирования населения.Глава Роспотребназора сообщила также, что на первом этапе люди смогут гулять на улице с детьми и заниматься физкультурой на открытом воздухе, магазины должны работать с соблюдением дистанции между покупателями.Второй этап, по информации Поповой, допускает прогулки на улице со всеми членами семьи, открываются школы и вузы, начинают работать торговые центры – с соблюдением необходимых санитарных правил.На третьем этапе, открывает доступ в парки и скверы – с соблюдением необходимой дистанции между гуляющими, начинают работать отели и предприятия общественного питания.Она подчеркнула, что введение масочного режима в 68 регионах страны позволяет снизить темпы роста заболевших.Глава Роспотребнадзора отметила, что решение о постепенном снятии санитарных ограничений будут принимать руководители регионов, исходя их эпидемиологической ситуации.На 6 мая в России зафиксировано 165 929 заболевших, из них 10 559 за минувшие сутки. 21 327 человек выздоровели, 1 537 скончались.