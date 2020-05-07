По делу о попытке переворота в Венесуэле Каракас потребует выдачи главы американской охранной компании Джордана Гудро. Задержанный бывший солдат спецназа США утверждает, что участвовал в операции по свержению власти в латиноамериканской стране и направил туда отряды наемников.

По делу о попытке переворота в Венесуэле Каракас потребует выдачи главы американской охранной компании Джордана Гудро. Задержанный бывший солдат спецназа США утверждает, что участвовал в операции по свержению власти в латиноамериканской стране и направил туда отряды наемников. Некоторые из них арестованы и дают показания.Начало пресс-конференции президента Венесуэлы задерживается то ли по техническим причинам, то ли события развиваются слишком стремительно. Николас Мадуро сообщает о самых свежих результатах расследования воскресного вторжения: "Должен вам сказать, что мы только что поймали еще четырех террористов. В операции участвуют военные, полиция и даже гражданские. Молот и наковальня! Я призвал всех венесуэльцев во все глаза искать странные вещи, которые происходят в городе, в районе, на улицах. Вот вчера люди вышли и обнаружили подозрительного человека. Набросились на него, связали, и он признался".В руках простых венесуэльцев подозрительные американцы признаются, что собирались устроить переворот. Пресечение попытки морского вторжения — главная новость последних дней, но кого-то она обошла стороной. "Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вышел из резиденции и заявил, что ничего об этом не слышал. Я знаю, что Трампу каждый день докладывают о ситуации в Венесуэле. Каждый день, утром и вечером, Трамп слышит "Венесуэла, Венесуэла, Венесуэла". Просто невозможно, чтобы его не проинформировали в тот же день, 3 мая. Это была всемирная новость. Невозможно, чтобы ему не доложили в понедельник, 4 мая. Невозможно!. Это просто ложь", — уверен Николас Мадуро.Президент Венесуэлы предъявляет доказательства – видеозапись допроса одного из арестованных. Бывший "зеленый берет" подтверждает наличие контракта с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо и говорит, что планировал похищение Николаса Мадуро, чтобы доставить его в США. Приказы, говорит, получал от Джордана Гудро, который обеспечивает охрану американского президента.Вопрос задержанному: "Какую работу вам предложил Джордан?"Люк Денман, сотрудник частной охранной компании Silvercorp: "Я должен был встретиться с группой венесуэльцев в Колумбии, тренировать их, отправиться с ними в Венесуэлу, добраться до Каракаса и взять под контроль аэропорт, чтобы обеспечить безопасную доставку Мадуро к самолету".Вопрос: "Почему правительство Дональда Трампа стремится атаковать Венесуэлу, если мы не представляем угрозы для вашей страны?"Люк Денман: "Я не знаю".Вопрос: "Кто командует Джорданом?Люк Денман: "Президент Дональд Трамп".Вопрос: "Кто предоставил вам оружие?Люк Денман: "Джордан через Silvercorp"+Silvercorp — частное охранное предприятие, в котором работали задержанные. Главой компании числится Джордан Гудро — ветеран Ирака и Афганистана. Но у президента Венесуэлы есть свои предположения на этот счет. "Так кто отдал приказ, кто глава Silvercorp? Главарь наемников — президент Дональд Трамп. Именно он непосредственный руководитель этого вторжения и всех его участников. Если бы дело выгорело, вторжение бы привело к серьезным последствиям. Но раз оно сорвалось, Трамп умыл руки, как Понтий Пилат", — подчеркивает Николас Мадуро.В конце марта Минюст США выдвинул серьезные обвинения против высокопоставленных венесуэльских чиновников, а за голову Николаса Мадуро Госдепартамент назначил награду в 15 миллионов долларов. Теперь Майк Помпео обещает сделать все возможное для возвращения своих граждан, попавшихся в Венесуэле. "Правительство США не участвовало напрямую в этой операции. Если бы мы там были, все прошло бы иначе", — уверяет он.Но всё прошло так, как прошло. Президент Венесуэлы обещает, что суд над задержанными американцами, которые пытались совершить на него покушение, будет справедливым.