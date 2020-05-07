После тяжелой болезни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 66-м году ушел из жизни главный врач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков). В советские годы он работал врачом, крещение он принял в 1996 году в возрасте 37 лет.

После тяжелой болезни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 66-м году ушел из жизни главный врач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии (МДА) игумен Тихон (Барсуков).В советские годы он закончил Алтайский государственном медицинский университет, работал по специальности, в том числе в Центральной клинической больнице восстановительного лечения при Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России.Крещение он принял в марте 1996 года в возрасте 37 лет, сообщается на сайте лавры.Тогда же игумен Тихон был принят послушником в Свято-Троицкую Сергиеву лавру, а через год пострижен в монахи и исполнял послушание главного лекаря.Ранее сообщалось, что в МДА, которая находится на территории лавры, у 52 человек оказались положительными тесты на коронавирус, 9 из них были госпитализированы.В последние несколько недель стало известно об уходе из жизни из-за новой коронавирусной инфекции или вызванных ею заболеваний нескольких священнослужителей.В течение последнего времени скончались митрополит Иона (Карпухин), настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин, клирик Покровского Хотькова ставропигиального женского монастыря протоиерей Евгений Корчуков, дьякон храма преподобных Зосимы и Савватия Соловецких в Гольянове Андрей Молчанов, епископ Железногорский и Льговский Вениамин, протодиакон Богоявленского Елоховского собора Евгений Трофимов, протоиерей Владимир Верига.По состоянию на 6 мая Россия занимает 7 место по числу подтвержденных случаев заболевания новым коронавирусом: в нашей стране зафиксированы почти 166 тысяч заболевших. За сутки скончались 86 человек.