На одном из химических заводов в Индии произошла утечка газа. В результате находившиеся неподалеку люди начали массово терять сознание прямо на улицах. Как сообщает пострадали порядка ..

На одном из химических заводов в Индии произошла утечка газа. В результате находившиеся неподалеку люди начали массово терять сознание прямо на улицах.Как сообщает пострадали порядка пяти тысяч человек, не менее десяти людей погибли. Многие из упавших в обморок до сих пор не очнулись. Пострадавшие рассказали, что чувствовали удушье. По предварительным данным, утечка газа произошла из-за ошибки сотрудников предприятия.