Ученые из Нидерландов и Израиля параллельно пришли к важнейшему открытию в поисках средства от коронавируса COVID-19. Они получили в лабораторных условиях антитела, способные нейтрализовать SARS-CoV-2. Исследователи подчеркивают, что это не вакцина, а скорее потенциальное лекарство для тяжелобольных. Кроме того, клинических испытаний ни на животных, ни на людях пока не проводилось.

Ученые из Нидерландов и Израиля параллельно пришли к важнейшему открытию в поисках средства от коронавируса COVID-19. Они получили в лабораторных условиях антитела, способные нейтрализовать SARS-CoV-2. Исследователи подчеркивают, что это не вакцина, а скорее потенциальное лекарство для тяжелобольных. Кроме того, клинических испытаний ни на животных, ни на людях пока не проводилось.Институт биологических исследований, секретные лаборатории министерства обороны Израиля. Научные интересы их специалистов составляют государственную тайну, охраняемую людьми в серой форме службы внутренней безопасности Шабак.Около двойного забора десятки камер наблюдения. Институт биологических исследований — одно из самых охраняемых мест в Израиле. Попытка не снять, а просто подъехать привела к тому, что автомобиль телегруппы заблокировали пять вооруженных людей, которые в течении сорока минут изучали каждую строчку документов.Напрасно журналисты пытались узнать подробности того, что министр обороны Израиля Нафтали Беннет назвал прорывом в борьбе с COVID-19. Немногословное заявление института скупо сообщает о создании моноклональных антител, способных обезвредить коронавирус уже в организме пациента. Сведущие медики уточнили: речь не идет о вакцине. Это, скорее, лекарство, способное поставить на ноги тяжелобольных."Это не вакцина. Это именно лекарство для тяжело заболевшего человека. Это не пассивная вакцинация. Моноклональное антитело не сможет держаться слишком долгий период времени", — поясняет инфекционист, заведующий отделением Клинического центра Асаф Харофе Галина Гольцман.Как только будет получен патент на научное открытие, специалисты перейдут к следующей стадии тестирования и внедрения лекарства. Правда, руководители Минздрава дают понять, не стоит ждать чудодейственного средства или вакцины уже завтра."По моему мнению, если мы перейдем достаточно быстро ко второму этапу исследований, лекарство как и вакцина появятся на рынке не ранее марта 2021 года. Это может случиться здесь, может в другой стране, но важно понять, что до наступления зимы вакцины быть не может", — остужает преждевременный оптимизм директор департамента международных отношений министерства здравоохранения Израиля Ашер Сальмон.Военное ведомство не сообщает о стадии своих разработок, хотя израильская пресса предполагает, что Институт биологических исследований победил коронавирус пока лишь в пробирке. До экспериментов на людях дело еще не дошло.Сразу несколько крупнейших клинических лабораторий Израиля вступили в эту гонку по созданию вакцины против коронавируса, причем специалисты утверждают, что для окончательной победы над пандемией нужна активная вакцина. В этом смысле изобретение специалистов Института биологических исследований лишь помогает решить проблему, но не закрывает ее окончательно.В тель-авивской клинике Ихилов, чьи специалисты оказались не в пример дружелюбнее военных биологов, 6 мая был день посещений. Тяжелобольных COVID-19 впервые за все это время вывезли во двор, позволив встретиться с родственниками, почти неузнаваемыми в защитной экипировке. Ученые местной лаборатории готовят к внедрению целую серию проектов, помогающих бороться с опасной болезнью."В нашем центре за последний месяц было открыто 45 новых проектов, связанных с коронавирусом. Все они реальны и необходимы. Часть из них начнут работать в ближайшие дни. Например, робот, который сам будет брать тест на COVID-19 и сам осуществлять его проверку", — рассказывает директор Центра технологий клиники Ихилов Авив Шохер.Обнадеживающие открытия израильских исследователей, вкупе с резким снижением числа заболевших, подтолкнуло руководство страны на осторожное, постепенное снятие жестких карантинных мер. Можно гулять, можно навещать престарелых родственников. Школьники младших классов уже сели за парты. Но сообщавший об этом премьер-министр Биньямин Нетаньяху нарочито долго протирал свой микрофон дезинфицирующей салфеткой, напоминая, что дистанция и маски остаются обязательными."Вирус может вернуться и, возможно даже, более агрессивно. Возвращение к работе в штатном режиме будет зависеть от вас: от вашей самодисциплины, вашей ответственности. Я прошу вас соблюдать дистанцию в два метра, мыть руки и носить маски", — предостерег премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.Жесткий карантин вновь загонит израильтян по домам, если эпидемия разгорится с новой силой. А пока полиция продолжает штрафовать тех, кто вышел на уже разрешенную прогулку без маски.