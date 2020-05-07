Салют 9 мая в Москве начнется в десять часов вечера и займет 10 минут. Всего артиллерийские подразделения сделают 10 тысяч залпов с 16 площадок по всей столице.

Салют 9 мая в Москве начнется в десять часов вечера и займет 10 минут. Всего артиллерийские подразделения сделают 10 тысяч залпов с 16 площадок по всей столице, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на департамент региональной безопасности и противодействия коррупции.Уточняется, что артиллеристы используют 72 пусковых установки калибром от 105 до 310 миллиметров. Кроме того, на Поклонной горе будут стрелять 18 пушек ЗИС-3.Ранее Минобороны России запустило интерактивную карту торжеств. На ней отмечены все города, где будет проводиться воздушные парады боевой техники, а также салюты. Всего в воздух поднимутся 600 летательных аппаратов.