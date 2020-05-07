Следователи ГСУ ГУ МВД России по г. Москве предъявили обвинение гражданину, который задержан сотрудниками московской полиции по подозрению в вымогательстве денежных средств...

Следователи ГСУ ГУ МВД России по г. Москве предъявили обвинение администратору паблика в социальных сетях, который задержан сотрудниками московской полиции по подозрению в вымогательстве денежных средств в крупном размере. Как установлено следователями, он требовал у сотрудника полиции 300 тысяч рублей за нераспространение личных фотографий, которые в итоге были опубликованы.ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 УК РФ."В настоящее время задержанному предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии. Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", – сообщил начальник Управления информации и общественных связей столичного главка Владимир Васенин.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве