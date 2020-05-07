Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому медицинским работникам, борющимся с коронавирусом, предоставляются дополнительные страховые гарантии. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому медицинским работникам, борющимся с коронавирусом, предоставляются дополнительные страховые гарантии. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.В указе отмечается, что страховые гарантии предоставляются врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой помощи, работающим с коронавирусными пациентами. Вышеназванному персоналу предоставляются дополнительные гарантии в виде единовременной страховой выплаты. В случае смерти медработника сумма составит 2,7 миллиона рублей.