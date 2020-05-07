Чистая прибыль Мосэнерго по МСФО сократилась в I квартале на 46,6% в годовом выражении до 5,696 миллиарда руб. против 10,662 миллиарда руб. в I квартале 2019 года. Показатель EBITDA упал на 23,5% до 12,961 миллиарда руб.

Чистая прибыль "Мосэнерго" по МСФО сократилась в I квартале на 46,6% в годовом выражении до 5,696 миллиарда руб. против 10,662 миллиарда руб. в I квартале 2019 года. Показатель EBITDA упал на 23,5% до 12,961 миллиарда руб.Выручка уменьшилась на 10,9% до 59,799 миллиарда руб., сообщает компания. В том числе выручка от продажи электрической и тепловой энергии сократилась на 14,7% и 11,2% соответственно.Операционные расходы снизились на 5,4% до 51,474 миллиарда руб."Мосэнерго" — крупнейшая региональная генерирующая компания России. Установленная электрическая мощность электростанций компании составляет 13 тысяч МВт, тепловая мощность — 43 тысяч Гкал.Основным акционером "Мосэнерго" является "Газпром энергохолдинг" (53,5%), 26,45% акций принадлежат департаменту городского имущества Москвы.