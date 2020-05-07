Президент США Дональд Трамп заявил, что примерно через неделю или две сможет сообщить, выполняет ли Китай свои обязательства в рамках торгового соглашения первой фазы. Об этом сообщает Reuters.

Президент США Дональд Трамп заявил, что примерно через неделю или две сможет сообщить, выполняет ли Китай свои обязательства в рамках торгового соглашения первой фазы. Об этом сообщает Reuters.Трамп, чья администрация рассматривает возможность введения новых пошлин на китайские товары как способ наказать Пекин за пандемию коронавируса, сказал, что он "внимательно следит" за тем, выполнит ли Китай свои обязательства по увеличению закупок американских товаров в рамках торговой сделки.Президент США отметил, что Китай покупает много американской сельскохозяйственной продукции, но он сомневается, что эти закупки были на уровне, необходимом для выполнения обязательств в рамках сделки."Примерно через неделю или две я смогу сообщить — не только по сельскому хозяйству, но и по многим другим отраслям", — сказал Трамп.США и Китай подписали торговое соглашение первой фазы 15 января. В рамках соглашения Китай обязался увеличить закупки американских товаров с базового уровня 2017 года на $200 миллиардов в течение двух лет.Однако многие предполагают, что способность Китая совершать подобные покупки была значительно подорвана пандемией коронавируса, которая нанесла серьезный ущерб второй по величине экономике мира. В I квартале ВВП Китая сократился на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это первое подобное сокращение, с тех пор как Китай начал публиковать квартальные данные о ВВП в 1992 году.Трамп пригрозил расторгнуть торговое соглашение первой фазы, если Китай не выполнит свое обязательство по покупке американских товаров.Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани заявила на брифинге в среду, что Вашингтон разочарован нынешними отношениями с Пекином."Прямо сейчас это отношения, вызывающие разочарование и фрустрацию", — сказала она. По словам Макэнани, Трамп разочарован тем, что "некоторые решения Китая ставят под угрозу жизни американцев".