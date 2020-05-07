Приемная комиссия в Алтайском педагогическом университете пройдет дистанционно. Ее старт будет дан 15 июня, сообщает ГТРК Алтай. Сейчас в здании пусто, все готовятся к экаменам по домам. В этом году из-за эпидемии коронавируса даже защищать дипломы выпускники вуза будут в дистанционном режиме.

Приемная комиссия в Алтайском педагогическом университете пройдет дистанционно. Ее старт будет дан 15 июня, сообщает ГТРК "Алтай".Сейчас в здании пусто, все готовятся к экаменам по домам. В этом году из-за эпидемии коронавируса даже защищать дипломы выпускники вуза будут в дистанционном режиме. Но волноваться не надо, всё будет четко организовано, уточнила ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко.Для начала необходимо отсканировать и прислать все свои документы в приемную комиссию. Оригиналы понадобятся уже потом, осенью. На многих направлениях вуза понадобится сдать внутренние экзамены. Сейчас педагоги занимаются разработкой тестов для прохождения онлайн. Конечно, важно, чтобы абитуриент прошел все испытания самостоятельно. Поэтому нужна будет идентификация личности, необходимо установить камеру. И все равно трудно со стопроцентной уверенностью утверждать, что будущий студент выполнит задания сам и один, отметила ректор.Кстати, онлайн-поступление в виде тестов в этом году пройдет даже в Институте физической культуры. Ну, а пока выпускники готовятся к ЕГЭ.