Magic Leap, стартап, разрабатывающий устройства дополненной реальности (AR), который в прошлом привлек более $2 миллиардов от крупных инвесторов (включая Alphabet и Alibaba Group), надеется на партнерство с крупной компанией в сфере здравоохранения, чтобы обеспечить себе существование в будущем.Как сообщает The Information, генеральный директор Magic Leap Рони Абовиц (Rony Abovitz) сообщил сотрудникам в служебной записке, что компания подписала соглашение с "крупной компанией в области здравоохранения" для продвижения своей стратегии.Источники сообщили Business Insider, что разговоры о сделке с компанией в сфере здравоохранения в течение некоторого времени крутились внутри компании и что Magic Leap надеется получить $100 миллионов от сделки.Однако название самой компании пока неизвестно. Согласно сообщению The Information одно из названий фирм, о котором говорят внутри компании, — Zimmer Biomet, которая является публичной компанией по производству медицинских устройств для лечения травм костей и суставов.Сообщается, что таинственная компания будет использовать гарнитуры для хирургических процедур и тренировок, если сделка будет закрыта. Но согласно электронным письмам, с которыми ознакомились в The Information, Абовиц сказал сотрудникам, что сделка все еще может не состояться.Вероятность приобретения медицинской компанией станет кульминацией истории одного из самых раскрученных стартапов за последние годы. В какой-то момент, когда инвесторы, включая Google и Warner Brothers, оценили Magic Leap в $6 миллиардов, инсайдеры технологической индустрии с жадностью схватывали любые новости о загадочном стартапе, который долгое время не показывал готового продукта, лишь выпуская демо-версии технологии дополненной реальности, которая предлагала почти галлюциногенные ощущения.Вскоре после первых тестов очков Magic Leap в 2018 году последовали отзывы в прессе, которые были либо прохладными, либо негативными. Журналисты очень сдержанно отозвались о перспективах проекта дорасти до массового продукта и сошлись во мнении, что пока устройство еще слишком сырое. Ади Робертсон из The Verge, например, назвала опыт использования Magic Leap лучшим из того, что она пробовала, но никак не "революционным" и не "магическим", как утверждала компания все эти годы. The Wall Street Journal считает, что устройство действительно интересно для индустрии, но не для конечного пользователя: гарнитуре еще очень далеко до массового продукта.Сейчас компания переживает не лучшие времена, судя по всему. В рамках крупной реструктуризации Magic Leap сокращает примерно половину своих рабочих мест. Пострадают около 1 тысячи сотрудников. Magic Leap также планирует свернуть свою потребительскую часть бизнеса и вместо этого сосредоточиться на своих корпоративных продуктах. Решение отказаться от своих изначальных амбиций является довольно резким отступлением для компании, которая в свое время заявляла гаджет Magic Leap как будущее дополненной реальности для дома.Слухи о том, что медицинская компания вмешалась, чтобы "спасти" компанию, крутились в течение нескольких недель, прежде чем было объявлено о сокращениях, сказал один источник в интервью Business Insider. Некоторые сотрудники верили, что компания попытается купить Magic Leap прямо сейчас, но сумма в 1$00 миллионов, которую называют инсайдеры, наводит на мысль, что речь пока идет об инвестициях.Но подозрения о прямой покупке убыточного стартапа разгорелись, когда Bloomberg сообщило, что Magic Leap, который за эти годы собрал более $2,5 миллиардов у инвесторов, в том числе у Google, изучал возможность продажи по цене в $10 миллиардов.Однако источники в компании в разговоре с Business Insider, сказали, что сумма в $10 миллиардов серьезно не рассматривалась. По словам человека, который был в курсе дискуссий, это было просто способом прощупать почву и посмотреть, не решится ли кто-нибудь на сделку.