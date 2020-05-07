Новый исторический проект опубликовало Минобороны России в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем представлены материалы об известных деятелях культуры и искусства – участников войны.

Новый исторический проект опубликовало Минобороны России в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем представлены материалы об известных деятелях культуры и искусства – участников войны.Так, советский и российский актер театра и кино, театральный педагог Владимир Этуш записался на фронт добровольцем, напоминает телеканал "Россия 24". Был направлен на курсы переводчиков и в ноябре 1941-го принял военную присягу. Сражался на Западном и Южном фронте, был тяжело ранен. Владимир Этуш был удостоен множества наград и медалей, в числе которых – орден Красной Звезды.